36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия

Математика

36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия

Автор: Гость