36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия
Математика
36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия
Ответ(ы):
Гость:
36-(5*4)=36-20=16 фото осталось разместить 16:4=4 страницы надо еще заполнить
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