36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия

Математика
36 фотографий надо разместить в альбом по 4 фото на страницу , 5 страниц уже заполнены , сколько еще страниц надо заполнить? как решить в два действия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36-(5*4)=36-20=16 фото осталось разместить                                                    16:4=4 страницы надо еще заполнить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Прмогите пожалуйста. Романский стиль В Западноевропейской-культуре.
Ответить
Биология
Что является биологическим смыслом дыхания? 1 рассеивание энергии в виде тепла 2 образование из глюкозы пировиноградной кислоты 3 распад слож...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!! С 419 номером.
Ответить
Английский язык
Перевидите 4 July Independence Day is the greatest national holiday in the USA. The citizens of the USA have a parade on this day and at nihht ...
Ответить
Английский язык
Помагите плиз нужно очень
Ответить