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(3,6xy+2,1y)/(1,44x-0,49y)+(2x/(2,4x-1,4y))
(3,6xy+2,1y)/(1,44x-0,49y)+(2x/(2,4x-1,4y))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3у(1.2х+0.7у)(1.2х-0.7у)*91.2х+0.7у)+2х2(1.2х-0.7у)=3у(1.2х-0.7у)+х(1.2х-0.7у)=(3у+х)(1.2х-0.7у)
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