3,7+ х=7х+1,3 Помогите с уравнением. Напишите с решением

3,7+ х=7х+1,3 Помогите с уравнением. Напишите с решением

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3,7+х=7х+1,3 х-7х=1,3-3,7 -6х=-2,4 х=-2,4:(-6) х=0,4
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