3/7:4/9=27:28 Верно ли равенство ( с решением )

3/7:4/9=27:28 Верно ли равенство ( с решением )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 3/7 : 4/9 = 27/28 2) 27 : 28 = 27/28 Ответ равенство верно
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