3/8 х=11 пожалуйста срочно помогите

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3/8 х=11 пожалуйста срочно помогите
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Ответ(ы):
Гость:
3/8 х=11 х=11:3/8 х=88/3 х=29 1/3
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