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3*(8+30) 3*(8+7) 3*(8+13) 3*(8+20) записать с одной переменной
3*(8+30) 3*(8+7) 3*(8+13) 3*(8+20) записать с одной переменной
Ответ(ы):
Ответил Гость:
102 * 12 = 1224 ответтттттттт будеттттттттттттт
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