3*(8+30) 3*(8+7) 3*(8+13) 3*(8+20) записать с одной переменной

3*(8+30) 3*(8+7) 3*(8+13) 3*(8+20) записать с одной переменной

Ответ(ы):

Ответил Гость:
102 * 12 = 1224 ответтттттттт будеттттттттттттт
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