385 пожалуйста Назовите союзы с помощью которых могут быть соединены в предложении однородные члены. Какому разряду разряду относятся эти союзы?

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385 пожалуйста Назовите союзы с помощью которых могут быть соединены в предложении однородные члены. Какому разряду разряду относятся эти союзы?
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Гость:
Союзы и,да Присоединительный вроде
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