3*(8х-6)=4*(6х-4,5) Решите пожалуйста с раскрытием скобок и подробно

3*(8х-6)=4*(6х-4,5) Решите пожалуйста с раскрытием скобок и подробно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У меня еще пример есть)))
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