3*(8х+3)=7*(2х-3)+16 помогите решить, очень нужно.

3*(8х+3)=7*(2х-3)+16 помогите решить, очень нужно.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3*(8х+3)=7*(2х-3)+16 24х+9=14х-21+16 24х-14х=16-21-9 10х=-14 х=-14/10 х=-1,4
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