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39/27=b/9 помогите с пропорцией
39/27=b/9 помогите с пропорцией
Ответ(ы):
Ответил Гость:
39/27=b/9 b=39*9/27 b=13
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