3a+4b=16;2c-6=1.Найдите 3а+8с
Алгебра
3a+4b=16;2c-6=1.Найдите 3а+8с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2c=1+6=7 3a=16-4b podstawlyayem 3a+8c=3a+4*2c=16-4b+4*7=16-4b+28=44-4b
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