3а+(а+2б)= .... (2х-7а)-(4а+х)=....

Алгебра
3а+(а+2б)= .... (2х-7а)-(4а+х)=....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4а+2б 2)1х-11а это же 7 класс:с
Гость:
3а+(а+2б)= 3а+3а=6а а воторое не знаю
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