3(a+b)-4(2a+5b) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые

3(a+b)-4(2a+5b) Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые

Ответ(ы):

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3(a+b)-4(2a+5b) 3a+3b-8a-20b -5a-17b
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