3.Чем определяются границы распространения живых организмов в биосфере?4. Сравните суммарную биомассу суши и океана. 5. Какой вклад в биоамассу Земл и вносят растения и какой - животные? Это все надо на сегодня! Прошу ребята нужна помощь. Биология 9 класс.

3)Абиотическими факторами (свет, влажность, температура, давление, количество кислорода, уровень ультрафиолета) чем сильнее происходит отклонение этих факторов от оптимального значения, тем сложнее существовать в данных условиях. 4)Биомасса суши - примерно 2400 млрд. тонн Биомасса океана - примерно 4 млрд. тонн 5)Растения являются продуцентами, значит они поставляют начальную продукцию, то есть органическое вещество производя его из неорганического - лучистой энергии Солнца и неорг в-в, а животные потребляют эти органические вещества, конечными продуктами являются H2O и CO2, которые растения снова используют для синтеза органических веществ и так по кругу.