3дм4см+6см=, 3дм4см+6дм=

3дм4см+6см=, 3дм4см+6дм=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3дм4см + 6 см = 4дм 3дм4см + 6дм = 9 дм 4 см
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