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(3х-4)+(х-8)=0 ПОМОГИТЕ ПОЖ заранее спасибо
(3х-4)+(х-8)=0 ПОМОГИТЕ ПОЖ заранее спасибо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(3х-4)+(х-8)=0 3х-4+х-8=0 4х=8+4 4х=12 х=3
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