Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
3х-7/6=2х/3-х+4/2 Помогите пожалуйста)))
3х-7/6=2х/3-х+4/2 Помогите пожалуйста)))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3x-7/6=2x/3-x+4/2 3x-7/6=2x/3-x+2 3x-2x/3+x=2+7/6 (9x-2x+3x)/3=(6+7)/3 10x/3=13/6 10x=3*13/6 10x=13/2 10x=6,5 x=0,65
Похожие вопросы
Which are the odd words out? 1) house, building, flower, palace, castle2) stand, sit, run, jump, road3) cathedral, wonderful, high, wooden, powerfu...
Спишите .в выделенной строчке укажите части речи .найдите в тексте образные сравнения .буря мглою небо кроет ,вихри снежные крутя;то,как зверь,она ...
Почему рыночная экономика не всегда эффективна Какие механизмы понижают и повышают эффективность рыночной экономики
Какие государства были завоёваны Наполеоном до 1812г
Именной 1см-250м перевести в численный
Как слово белые разобрать как часть речи
На полке стояло 16книг. С нее сняли 9 книг. Сколько книг осталось на полке? Построй схему.
Какие птицы улетают осенью на юг
Составте предложения со словами: Конспирация,конспиратор,контраст,контрастный
фразеалогизм собаку сьел составит предложения
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск