3х-7/6=2х/3-х+4/2 Помогите пожалуйста)))

3х-7/6=2х/3-х+4/2 Помогите пожалуйста)))

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3x-7/6=2x/3-x+4/2 3x-7/6=2x/3-x+2 3x-2x/3+x=2+7/6 (9x-2x+3x)/3=(6+7)/3 10x/3=13/6 10x=3*13/6 10x=13/2 10x=6,5 x=0,65
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