3класс часть2 стр,48 номер3 автор М М моро мама соброла 8 корзинок вишни по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось?
Математика
3класс часть2 стр,48 номер3 автор М М моро мама соброла 8 корзинок вишни по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3=24(кг) всего 24-14=10(кг)вишни осталось
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