3класс часть2 стр,48 номер3 автор М М моро мама соброла 8 корзинок вишни по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось?

Математика

3класс часть2 стр,48 номер3 автор М М моро мама соброла 8 корзинок вишни по 3кг в каждой корзинке. Из 14кг она сварила варенье. Сколько кг вишни осталось?

Автор: Гость