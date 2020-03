3.Напишите притяжательное местоимение вместо личного местоимения, указанного в скобках. Переведите предложения на русский язык 1. It is ( I ) book. 2. (They ) office is near (he) house. 3. Who is she?- She is (our) sister. 4. Is mr. Bell (you) teacher. 5. Is ( she) textbook new or old. It is new