3.в каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) укр..пить, п...чатать, оз..ренный 2) с..поги, упр...щение,разноспр..гаемый(глагол) 3) ст.. листика, ц...клический, лим..тированный 4)...
3.в каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 1) укр..пить, п...чатать, оз..ренный 2) с..поги, упр...щение,разноспр..гаемый(глагол) 3) ст.. листика, ц...клический, лим..тированный 4)неприсп..собленный, к...мпромисс, зам..нить
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3) стилистка - стиль, циклический - цикл, лимитированный - лимит.