3*(x-2,9)=6,9 помогите пожалуйтса

3*(x-2,9)=6,9 помогите пожалуйтса

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3*(x-2,9)=6,9 раскрываем скобки 3х-8,7=6,9 3х=6,9+8,7 3х=15,6 х=15,6/3 х=5,2
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