3x-y=1 x+y=3 решите пожалуйста уравнение)))

3x-y=1 x+y=3 решите пожалуйста уравнение)))

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3x-y=1 x=3-y 3(3-y)-y=1 9-3y-y=1 -4y=-8 y=2 x=3-2=1
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