(3x+2)/4= (x+3)/3 Решите пожалуйста ...срочно

(3x+2)/4= (x+3)/3 Решите пожалуйста ...срочно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Исходное не пишу, приводим к общему знаменателю 9х+6=4х+12 5х=6 х=1,2
Похожие вопросы