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(3x+2)/4= (x+3)/3 Решите пожалуйста ...срочно
(3x+2)/4= (x+3)/3 Решите пожалуйста ...срочно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Исходное не пишу, приводим к общему знаменателю 9х+6=4х+12 5х=6 х=1,2
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