{3x+4y=2 {x-y=3 это общая система помогите пожайлуста
Алгебра
{3x+4y=2 {x-y=3 это общая система помогите пожайлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+4у=2 => х-у=3 х=3+у решаем уравнение: 3(3+у) +4у=2 9+3у+4у=2 7у=2-9 7у=-7 у= -1 х=3+(-1)=2 Ответ:(2;-1)
Гость:
[latex]\left \{ {{3x+4y=2} \atop {x-y=3}} \right. \left \{ {{3x+4y=2} \atop {x=3+y}} \right. 3(3+y)+4y=2 9+7y=2 7y=-7 y=-1 x=3-1=2[/latex]
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