3x+5=9 Решите уровнение пожалуйста

3x+5=9 Решите уровнение пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3x=9-5 3x=4 x=4/3 Ответ Х= одна целая одна третья
Похожие вопросы