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3x+5=9 Решите уровнение пожалуйста
3x+5=9 Решите уровнение пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3x=9-5 3x=4 x=4/3 Ответ Х= одна целая одна третья
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