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4 - 2,5x при x= -2/3
4 - 2,5x при x= -2/3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4-2.5x при x=-2/3 то 4-2.5x=4-2.5*(-2/3)=4+5/3=12/3+5/3=17/3=5 целых 2/3
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