4(-2z+5)=14-2(4z-3) Please
Математика
4(-2z+5)=14-2(4z-3) Please
Ответ(ы):
Гость:
4(-2z+5)=14-2(4z-3) -8z+20=14-8z+6 -8z+8z=14+6-20 0z=0 z- любое число Ответ: все числа
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