4:(3а-2):6(2-3а) Очень нужно, пожалуйста. Если что, то это многоэтажная дробь, просто не получилось её написать правильно.

Математика
4:(3а-2):6(2-3а) Очень нужно, пожалуйста. Если что, то это многоэтажная дробь, просто не получилось её написать правильно.
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