4:(3а-2):6(2-3а) Очень нужно, пожалуйста. Если что, то это многоэтажная дробь, просто не получилось её написать правильно.

Математика

4:(3а-2):6(2-3а) Очень нужно, пожалуйста. Если что, то это многоэтажная дробь, просто не получилось её написать правильно.

Автор: Гость