4 4 4 4 = 5 4 4 4 4 = 7 4 4 4 4 = 9 4 4 4 4 = 6 4 4 4 4 = 8 ------------- Вставить знаки. (Можно делить,умножать,ставить скобки,прибавлять,уменьшать.

Математика
4 4 4 4 = 5 4 4 4 4 = 7 4 4 4 4 = 9 4 4 4 4 = 6 4 4 4 4 = 8 ------------- Вставить знаки. (Можно делить,умножать,ставить скобки,прибавлять,уменьшать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(4:4)*4плюс 4 равно 9 (4*4плюс 4):4 равно 5 4плюс 4 -4:4 равно 7 Остальное не могу, простите
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