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4 4/4 Подробно если можно
4 4/4 Подробно если можно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4^(-3)*4^(-4) / 4(-6) = 4^(-3+(-4)) / 4^(-6) = 4^(-7) / 4^(-6) =4^(-7-(-6)) = 4^(-7+6) =4^(-1)=1/4
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