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4 библийских фразеологизмов с объяснением.Очень нужно
4 библийских фразеологизмов с объяснением.Очень нужно
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а вот библийские :агнец божий,аллилую петь.аредовы веки.И так далее. Только я объяснения не знаю(((
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