4 часа работы трех одинаковых трактора израсходовали 240 литров горючего сколько ч??сов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактор

Математика
4 часа работы трех одинаковых трактора израсходовали 240 литров горючего сколько ч??сов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактор
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240/4=60(л) горючего в час 400/60=6(ч) Ответ:на 6 часов работы хватит 400 литров горючего
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