№4 Дан рекурсивный алгоритм: procedure F(n: integer); begin writeln('*'); if n gt; 0 then begin writeln('*'); F(n-2); F(n div 2); end end; Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении вызова ...

Информатика
№4 Дан рекурсивный алгоритм: procedure F(n: integer); begin writeln('*'); if n gt; 0 then begin writeln('*'); F(n-2); F(n div 2); end end; Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении вызова F(7)?
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