4 дм 8 см + 5м 7см, 7км 45м-3км 354м,49м 7мм-18 дм 5 см, 2 т 57 кг-32ц 6 кг,55 мин 6с-28 мин 34 с,8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин ответы
Математика
4 дм 8 см + 5м 7см, 7км 45м-3км 354м,49м 7мм-18 дм 5 см, 2 т 57 кг-32ц 6 кг,55 мин 6с-28 мин 34 с,8 ч 24 мин + 15 ч 49 мин ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 дм 8 см + 5 м 7 см=555 см(5 м 55 см) 7 км 45 м- 3 км 354 м=10399 м(10 км 399 м) 49 м 7 мм - 18 дм 5 см=50857 мм (50 м 85 см 7 мм) 2 т 57 кг - 32 ц 6 кг=1143 кг(1 кг 1 ц 43 кг) 55 мин 6 с-28 мин 34 с= 1592 с(26 м 32 с) 8 ч 24 мин+15 ч 49 мин=1453 мин(24 ч 13 с)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В современном обществе много специальных магазинов одежды,обуви,игрушек;есть детские театры и кафе,детские оздоровительные лагеря как вы думаете, з...
Физика
Два резистора с сопротивлениями 3 Ом и 6 ом включены последовательно. Работа элект??ического тока за одинаковое время…..…..(ответ пояснить математи...