4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова площадь каждого поля?

Всего- 79,9 га первое поле- ?,в 2,4 раза больше второе поле-? га возьмем второе поле за х второе поле 2,4х получаем уравнение х+2,4х=79,9 3,4х=79,9 х=79,9:3,4 х=23.5 23.5 га - второе поле 1)23.5*2,4=56.4 га- первое поле Ответ: площадь первого поля-56.4 га площадь второго поля-23.5 га