4. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосочетаний. Объясните, чем выз??аны эти ошибки. 1) Не думая лукаво, чиновники решили получить деньги с пустую-щих площадей. 2) Не плюй в колодец, из которого пьёшь. 3) Парен...
Русский язык
4. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосочетаний. Объясните, чем выз??аны эти ошибки. 1) Не думая лукаво, чиновники решили получить деньги с пустую-щих площадей. 2) Не плюй в колодец, из которого пьёшь. 3) Парень был ниже воды, тише травы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ДУМАЯ заменить на МУДРСТВУЯ 2) Не плюй в колодец - ПРИГОДИТСЯ ВОДЫ НАПИТЬСЯ 3) НИЖЕ и ТИШЕ поменять местами
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