4. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосочетаний. Объясните, чем выз??аны эти ошибки. 1) Не думая лукаво, чиновники решили получить деньги с пустую-щих площадей. 2) Не плюй в колодец, из которого пьёшь. 3) Парен...

Русский язык

4. Исправьте ошибки в использовании устойчивых словосочетаний. Объясните, чем выз??аны эти ошибки. 1) Не думая лукаво, чиновники решили получить деньги с пустую-щих площадей. 2) Не плюй в колодец, из которого пьёшь. 3) Парень был ниже воды, тише травы.

Автор: Гость