4 Карандаша и 3 тетради стоят 34 рубля. А 2 карандаша и 2 тетради стоят 20 рублей. Сколь??о стоят 8 карандашей и 7 тетрадей? Схематический рисунок пожалуйстаа!!

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Если уравнением нельзя, то чисто логически размышляем 4к +3 т=34 2 к+2 т=20 + 2 к+2 т=20 8к +7т=74 рубля мы видим, что у нас 6 кар. и 5 тетрадей, но мы знаем 2 к+2 т=20руб складывай все карандаши и тетради получим 8к +7т=74 рубля