4 карандаша и 3 тетради стоят 54.2карандаша и 2тетради стоят 34рубля. 6карандашей и 5 тетрадей стоят ?рублей. (мне нужны только примеры)

Математика

4 карандаша и 3 тетради стоят 54.2карандаша и 2тетради стоят 34рубля. 6карандашей и 5 тетрадей стоят ?рублей. (мне нужны только примеры)

Автор: Гость