4 карандаша и 3 тетради стоят 54.2карандаша и 2тетради стоят 34рубля. 6карандашей и 5 тетрадей стоят ?рублей. (мне нужны только примеры)
Математика
4 карандаша и 3 тетради стоят 54.2карандаша и 2тетради стоят 34рубля. 6карандашей и 5 тетрадей стоят ?рублей. (мне нужны только примеры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6 карандашей - всего куплено3+2=5 тетрадей -всего куплено54+34=88рублей-стоят 6 карандашей и 5 тетрадей Ответ:6 карандашей и 5 тетрадей стоят 88 рублей.
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