4. Мальчики прочитали объявление: «Верните, пожалуйста, животных в «Фразеологичес??ий зверинец». Они недоумевают, как это сделать. Помогите, ребята, приятелям. а) голоден как … б) убить двух … в) разбирается как … в апельсинах

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4. Мальчики прочитали объявление: «Верните, пожалуйста, животных в «Фразеологичес??ий зверинец». Они недоумевают, как это сделать. Помогите, ребята, приятелям. а) голоден как … б) убить двух … в) разбирается как … в апельсинах

Автор: Гость