4 Найдите в предложениях ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. Предложите варианты исправления 2. Уставший и замёрзший Володя стал искать дорогу домо й, но ещё долго гулял по незнакомому лесу. 3. В отчёте приводятся статистические данные, свидетельствующие о падении коли чества нераскрытых преступлений. 6. По сообщениям полиции, грабитель ворвался в магазин с ножом наперевес. 7. Вопрос пойдет о том, как увеличить количество мест в детских садах

2. Уставший и замёрзший,Володя стал искать дорогу домой, но ЕМУ ещё долго ПРИШЛОСЬ ИДТИ ( ИЛИ ИСКАТЬ ДОРОГУ В НЕЗНАКОМОМ ЛЕСУ) по незнакомому лесу. 3. В отчёте приводятся статистические данные, свидетельствующие о СНИЖЕНИИ коли чества нераскрытых преступлений. 6. По сообщениям полиции, грабитель ворвался в магазин с ножом В РУКЕ . 7. РЕЧЬ пойдет о том, как увеличить количество мест в детских садах