4 ноября в России отмечается государственный праздник- День народного единства. Каким событиям посвящён этот праздник? Почему он так называется?

4 ноября 1612 года в России закончилась Великая Смута: в этом день народное ополчение прогнало поляков из Москвы. Разобщенный народ (благодаря провокациям, смене власти, иностранным вторяженияи) вновь объединился, потому и день единства.