4. Одной машинистке, чтобы перепечатать рукопись нужно 12 дней, другой – на 2 дня меньше, а третьей – в 1, 5 раза больше, чем второй. За сколько времени могут выполнить работу три машинистки, работая совместно? 5. Найдите перим
Математика
4. Одной машинистке, чтобы перепечатать рукопись нужно 12 дней, другой – на 2 дня меньше, а третьей – в 1, 5 раза больше, чем второй. За сколько времени могут выполнить работу три машинистки, работая совместно? 5. Найдите перим
Ответ(ы):
Гость:
12-2=10 дней второй машинистке 10*1,5=15 дней третьей примем всю работу за 1 1/12 работы в день первая 1/10 работы в день вторая 1/15 работы в день третья 1/12+1/10+1/15=5/60+6/60+4/60=15/60=1/4 работы в день вместе 1:1/4=4 дня сделают работу вместе
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