4. Одной машинистке, чтобы перепечатать рукопись нужно 12 дней, другой – на 2 дня меньше, а третьей – в 1, 5 раза больше, чем второй. За сколько времени могут выполнить работу три машинистки, работая совместно? 5. Найдите перим

Математика

4. Одной машинистке, чтобы перепечатать рукопись нужно 12 дней, другой – на 2 дня меньше, а третьей – в 1, 5 раза больше, чем второй. За сколько времени могут выполнить работу три машинистки, работая совместно? 5. Найдите перим

Автор: Гость