4) По географическим координатам определите объекты на карте полушарий: а) высокий водопад мира - 6 * с. ш., 61 * зх.д .; б) остров, который имеет несколько названий: Рапа-Нуи, Вайгу, но на карте его обозначают под другим наз...

География
4) По географическим координатам определите объекты на карте полушарий: а) высокий водопад мира - 6 * с. ш., 61 * зх.д .; б) остров, который имеет несколько названий: Рапа-Нуи, Вайгу, но на карте его обозначают под другим названием - 27 * ю.ш., 109 * з. д .; в) о * объект, который в 1856 г.. открыл английский путешественник Давид Ливингстон - 18 * ю. ш., 26 * вост. д.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Водопад Анхель (Венесуэла) б) о. Пасхи (Чили) в) Водопад Виктория (Зимбабве)
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