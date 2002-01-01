4. Почему воды Мирового океана сохраняют постоянную соленость в течение сотен мил??ионов лет не смотря на постоянный приток с водой из рек? (выберите букву ответа ) А) Часть солей через атмосферу переносится на сушу (круговоро...

География

4. Почему воды Мирового океана сохраняют постоянную соленость в течение сотен мил??ионов лет не смотря на постоянный приток с водой из рек? (выберите букву ответа ) А) Часть солей через атмосферу переносится на сушу (круговорот вещества) Б) Соли постоянно поступают в образующиеся на дне морей и океанов осадочные породы. В) Часть солей «забирают» живые организмы для строительства своих скелетов, раковин. Г) некоторые соли выпадают в осадок

Автор: Гость