4. Почему воды Мирового океана сохраняют постоянную соленость в течение сотен мил??ионов лет не смотря на постоянный приток с водой из рек? (выберите букву ответа ) А) Часть солей через атмосферу переносится на сушу (круговоро...
География
4. Почему воды Мирового океана сохраняют постоянную соленость в течение сотен мил??ионов лет не смотря на постоянный приток с водой из рек? (выберите букву ответа ) А) Часть солей через атмосферу переносится на сушу (круговорот вещества) Б) Соли постоянно поступают в образующиеся на дне морей и океанов осадочные породы. В) Часть солей «забирают» живые организмы для строительства своих скелетов, раковин. Г) некоторые соли выпадают в осадок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) Соли постоянно поступают в образующиеся на дне морей и океанов осадочные породы.
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