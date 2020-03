4. Поставьте существительные во множественном числе, сделав необходимые изменени?? в предложении: 1. Bob has a fine dog. 2. I see a man and a woman there. 3. There is a match (спичка) in the box. 4. She teaches a man Engli...

Английский язык

4. Поставьте существительные во множественном числе, сделав необходимые изменени?? в предложении: 1. Bob has a fine dog. 2. I see a man and a woman there. 3. There is a match (спичка) in the box. 4. She teaches a man English.

