4) Процесс акселерац…и продолжает…ся. За последние сто лет рост новорожден…ых увеличился на 1 см, масс…а тела – на 100-300 г. Подростки стали выше. В 70-ые годы юноши к 17-летнему возр…сту достигали 1723 см с начала 80-ых годов...
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4) Процесс акселерац…и продолжает…ся. За последние сто лет рост новорожден…ых увеличился на 1 см, масс…а тела – на 100-300 г. Подростки стали выше. В 70-ые годы юноши к 17-летнему возр…сту достигали 1723 см с начала 80-ых годов этот пок…затель составил 176 а в некоторых группах – 178 см. Изменяется и масса тела: у девоч…к она осталась прежней, на уровне 57 кг в 17 лет а у мальч…ков наблюда…тся тенденц…я ув…личения характеристики. 5) Чтобы с…брать 1 килограмм меда пчеле надо «налетать» около 300 0003 кил…ометров (больше 3/4 расстояния до Луны) посетив при этом около 19 мил…ионов цветков. Пчела живет не более 30–35 дней. Но труд…любие пчел во-шло в поговорку: л…тая со скоростью 6,5 километра в час одна пчела за хороший рабочий день пос..щает примерно 7 тысяч… цветков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс акселерации продолжается.За последние сто лет,рост новорожденных увеличился на один см, масса тела-на сто-триста г. подростки стали выше.В семидесятые годы,юноши, к семнадцати-летнему возрасту достигали тысяча семьсот двадцать три см, с начала восьмидесятых годов этот показатель составил сто семьдесят шесть,а в некоторых группах-сто семьдесят восемь см.Изменяется и масса тела:у девочек она осталась прежней,на уровне пятидесяти семи кг в семнадцать лет,а у мальчиков наблюдается тенденция увеличения характеристики. 5) чтобы собрать один килограмм мёда пчеле,надо налетать около трех миллионов три километров (больше три четвертых расстояния до Луны) , посетив при этом, около девятнадцати миллионов цветков.Пчела живет не более тридцати-тридцати пяти дней.Но трудолюбие пчел, вошло в поговорку: летая со скоростью шесть целых пять десятых километра в час,одна пчела за хороший ,рабочий день посещает примерно семь тысяч цветков
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