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4 речення про барвінок
4 речення про барвінок
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Росте барвінок у саду, де люблять бігать діти.
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