4)составьте задачи на зависимость частного от изменений делимого и делителя. помо??ите прошууу что бы был лучший ответ

Математика
4)составьте задачи на зависимость частного от изменений делимого и делителя. помо??ите прошууу что бы был лучший ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 18:2=9 при одинаковых делителях: чем больше делимое, тем больше частное 18:3=6 18:2=9 при одинаковых делимых: чем больше делитель, тем меньше частное
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