4)составьте задачи на зависимость частного от изменений делимого и делителя. помо??ите прошууу что бы был лучший ответ
Математика
4)составьте задачи на зависимость частного от изменений делимого и делителя. помо??ите прошууу что бы был лучший ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 18:2=9 при одинаковых делителях: чем больше делимое, тем больше частное 18:3=6 18:2=9 при одинаковых делимых: чем больше делитель, тем меньше частное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно помогите закончите уравнения реакции напишите полные и сокращенные ионно молекулярные уравнения BaCl2+K2SO4 и NH4OH+HCl
Русский язык
Русский язык
В ряду слов найди "лишнее" по месту орфограммы и подчеркни его. Отметь орфограмму этого слова. Пятнистый,висящий,подруга,леденец,грязнуля