4 туриста , имеющие в своем распоряжении 3 велосипеда , должны как можно быстрее попасть на базу . За какое время все трое могут это сделать , если скорость езды каждого из ту ристов на велосипеде 16 км/ч, скорость бы...

4 туриста , имеющие в своем распоряжении 3 велосипеда , должны как можно быстрее попасть на базу . За какое время все трое могут это сделать , если скорость езды каждого из ту ристов на велосипеде 16 км/ч, скорость быстрой ходьбы 8 км/ч , а расстояние до базы 48 км