4.Укажи пару,в которой первое животное обитает севернее второго 1) пингвин-рысь 2) тушканчик-морж 3) тигр-тупик 4) песец-сайгак Это окружающий мир за 3 класс.5 вариант-1 часть

Обществознание

4.Укажи пару,в которой первое животное обитает севернее второго 1) пингвин-рысь 2) тушканчик-морж 3) тигр-тупик 4) песец-сайгак Это окружающий мир за 3 класс.5 вариант-1 часть

Автор: Гость