4.Укажи пару,в которой первое животное обитает севернее второго 1) пингвин-рысь 2) тушканчик-морж 3) тигр-тупик 4) песец-сайгак Это окружающий мир за 3 класс.5 вариант-1 часть
Обществознание
4.Укажи пару,в которой первое животное обитает севернее второго 1) пингвин-рысь 2) тушканчик-морж 3) тигр-тупик 4) песец-сайгак Это окружающий мир за 3 класс.5 вариант-1 часть
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Ответ номер 4) песец-сайгак
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